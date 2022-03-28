Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

28.03.2022 16:33
Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 2.Lig 4. Grup karşılaşmaları Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçlar sonucunda tamamlandı. Dört takımın katılımıyla oynan maçlar neticesinde, Denizli Pamukkale Spor Kulübü, üç maç sonucunda iki galibiyet bir de beraberlik alarak grubu birinci sırada tamamlayarak gruptan lider olarak çıktı. Denizli Pamukkale Spor Kulübü futbolcularına madalyaları ve kupası Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi
Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi
Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları sona erdi Afyonkarahisar'da karate grup müsabakaları sona erdi GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret GESF Başkanı Ayhan Yıldırım'dan milli futbolculara ziyaret

Karahisar, Pamukkale, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:09:42. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da oynanan işitme engelliler futbol maçları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement