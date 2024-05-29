Afyonkarahisar'da Özel Sporcular Milli Takıma Bir Adım Daha Yaklaştı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Özel Sporcular Milli Takıma Bir Adım Daha Yaklaştı

Afyonkarahisar\'da Özel Sporcular Milli Takıma Bir Adım Daha Yaklaştı

Afyonkarahisar'da özel sporcular, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle hedefleri olan milli takıma bir adım daha yaklaştı. Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Sedat Özdemir, sporcuların özverili çalışmalarının karşılığını alacaklarını belirtti. Sporcular da hedeflerine doğru ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

29.05.2024 11:11
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Afyonkarahisar'da özel sporcular, katıldıkları organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle hedefleri olan milli takıma bir adım daha yaklaştı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular Atletizm Antrenörü Sedat Özdemir, AA muhabirine, yaklaşık iki yıldır özel sporcuların antrenmanlarının devam ettiğini söyledi.

Antrenmanları aksatmayan 25 sporcu olduğunu aktaran Özdemir, "Haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz. Afyonkarahisar'da Okul Sporları Türkiye seçmesi yaptık. Daha sonra dereceye girenleri Türkiye Özel Sporcular Atletizm Yarışması'na götürdük. Orada sporcularımız, branşlarında derece elde etti." ifadelerini kullandı.

"Özveriyle çalışan sporcularımız, emeklerinin karşılığını alacaktır"

Özdemir, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Amacımız dereceye giren sporcuları milli takıma kazandırmak. Çalışmalar güzel gidiyor. Bizlere aileler çok yardımcı oluyor. Hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Derece alan sporcularımız çok mutlu oluyor. Özveriyle çalışan sporcularımız, emeklerinin karşılığını alacaktır. Öğrencilerimiz milli takım hedefiyle koşuyor."

Sporcular da çalışmalarını hedefleri doğrultusunda sürdürüyor

Sporculardan Eymen İşbilir (10), yarışmalara katılmadan önce çok çalıştığını dile getirdi.

Arkadaşlarıyla antrenmanlarda yoğun çalıştıklarını vurgulayan Eymen, "Hedefim birinci olmak. Ailem en büyük destekçim. Onların desteği beni motive ediyor." diye konuştu.

Sporculardan Mehmet Akif Işık da "Başara başara birinci olacağım. Yarışmalardan dereceyle geldiğim için çok mutlu oldum. Ailem de bana hep destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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