Afyonkarahisar\'da Spor Okullarında Yoğunluk

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarında kursiyer yoğunluğu yaşanıyor. 21 branşta 130 uzman antrenör eşliğinde devam eden eğitimlerde, çoğu branşta kontenjan dolduğu için yeni kayıt alınamıyor.

Ücretsiz spor eğitimleri yıl boyunca devam ediyor. Spor kurslarından faydalanmak isteyenler, E-devlet üzerinden spor bilgi sistemine girerek, istediği kursa başvuru yapabiliyor. Basketbol, cimnastik, eskrim, karate, masa tenisi, okçuluk, herkes için spor, tekvando ve tenis branşlarında kayıt yapılabiliyor. Bu branşlarda da kontenjanların hızla dolması bekleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Afyonkarahisar'da sporun tabana yayılması için çalıştıklarını söyledi. Kasapoğlu, "GSB spor okulları ile çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla tanışmasını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz. Bu yıl da yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldık. Çoğu branşta kontenjanlarımız dolmuş durumda. Kalan branşlarda da kontenjanlarımız hızla doluyor. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR