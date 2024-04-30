Afyonkarahisar'da Taekwondo İl Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Taekwondo İl Şampiyonası Heyecanı

Afyonkarahisar\'da Taekwondo İl Şampiyonası Heyecanı

Afyonkarahisar, 23 Nisan Egemenlik Haftası coşkusunu Taekwondo İl Şampiyonası'yla doruğa çıkardı. Şampiyonaya katılan 99 sporcu, izleyenlere nefes kesen mücadeleler yaşattı. Centilmenlik ve fair-play ruhu ön planda tutulan yarışmada dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

30.04.2024 11:23
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Afyonkarahisar, 23 Nisan Egemenlik Haftası coşkusunu Taekwondo İl Şampiyonası'yla doruğa çıkardı.

27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Taşoluk, Şuhut, Dazkırı, Akademik, Dinar, Erkmen, Afyon Gençlik Merkezi, Karahisar Gençlik Merkezi ve Aktif Yaşam spor kulüplerinden gelen 62 kız ve 37 erkek sporcu, kıyasıya mücadele ederek izleyenleri nefes kesici anlara sürükledi.

İl içi faaliyet programında yer alan şampiyonaya, Afyonkarahisar'ın farklı ilçelerinden ve merkezden gelen sporcular büyük ilgi gösterdi. Toplamda 99 sporcunun ter döktüğü müsabakalarda, centilmenlik ve fair-play ruhu ön planda tutuldu.

Kızlar ve erkeklerde 10 sıklette mücadelenin verildiği yarışmada sıralamaya giren isimler madalya ile ödüllendirildi. Her sıklet sınıfında dereceye giren sporculara madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Taekwondo İl Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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