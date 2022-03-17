Afyonkarahisar'da tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tenis müsabakaları sona erdi

17.03.2022 16:10
Afyonkarahisar'da tenis müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan küçükler ve yıldızlar tenis il birinciliği yarışmaları sona erdi.

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan küçükler ve yıldızlar tenis il birinciliği yarışmaları sona erdi.

14 Mart tarihinde başlayan Küçükler ve Yıldızlar Tenis İl Birinciliği Müsabakaları Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda küçük kızlar grubunda TED Afyon Koleji Özel Ortaokulu, küçük erkekler grubunda Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu, yıldız erkekler grubunda Özel Afyon İstek Ortaokulu, yıldız kızlar grubunda ise Afyon Bahçeşehir Koleji Ortaokulu birinci oldu.

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları ve kupaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, 14 Mart, gençlik, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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