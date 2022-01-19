Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" çalışmalarına Afyonkarahisar'da başlanıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3, 4 ve 5. sınıftaki öğrencilerin vücut test ve ölçümleri yapılıyor.

İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Her yıl 3. sınıflara yönelik olarak yapılan yetenek taraması testleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bu nedenle taramaları yapılamayan 4. ve 5. sınıfların ölçümleri de bu sezon içerisinde tamamlanacak. Afyonkarahisar ve ilçelerde 3, 4 ve 5. sınıflardaki tüm öğrencilerin sezon sonuna kadar ölçüm işlemleri uzman antrenörler eşliğinde tamamlanacak." denildi.

Açıklamada ayrıca, öğrencilerin boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testine tabi tutulacakları ifade edilerek, değerlendirmeler sonucunda yetenekli çocukların spora yönlendirileceği kaydedildi.

Taramaların 18 Haziran'a kadar devam edeceği öğrenildi.