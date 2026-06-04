Afyonkarahisar\'da Voleybol Turnuvasında Final Heyecanı

Afyonkarahisar'da Türk Eğitim-Sen Hocalar Temsilciliği tarafından Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik anısına düzenlenen Voleybol turnuvasında finale gelinirken, finalde Güre Gençlik Miryokefalon ile Çepni Otağı karşılaşacak.

Hocalar Asım Kocabıyık Kapalı Spor Salonu'ndaki voleybol turnuvasına kamu kurumlarından 8 takımda 96 sporcu katıldı. Bir ay süren organizasyonda A ve B grubunu ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme ile play-off oynadı. Karşılaşmalar sonrası Güre Gençlik Miryokefalon ve Çepni Otağı finale kaldı.

Final karşılaşması ise Hocalar Asım Kocabıyık Kapalı Spor Salonu da 05.06.2026 Cuma günü saat 20.30'da oynanacak. Yine üçüncülük karşılaşması aynı tarih ve saat 19.00'da Şehit Ahmet Sarıtaş Ortaokulu ile Filenin Aslanları karşılaşacak.

Karşılaşmada şampiyon ve dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek. - AFYONKARAHİSAR