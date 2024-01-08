Afyonkarahisar\'da Yeni Yıl Satranç Turnuvası Düzenlendi

Afyonkarahisar'da, 2024 yılının ilk haftasında yeni yıl satranç turnuvası düzenlendi. Turnuva, 8 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile açık olmak üzere üç kategoride yapıldı.

8 yaş ve altı kategorisinde, Eskişehirli sporcu Elif Güven birinci oldu. Afyonkarahisarlı Emirhan Karakaya ikinci, Abdülhamid Otaş üçüncü, Ege Kol dördüncü ve Ömer Yasin Kadayıfçılar beşinci oldu.

12 yaş ve altı kategorisinde, Afyonkarahisarlı sporcu İhsan Mete Şentürk birinci oldu. Eskişehirli Arel Yeşilçay ikinci, Yiğit Hayyar üçüncü, Eren Sert dördüncü ve İzmirli Çağan Atlas Karaveli beşinci oldu.

Açık kategoride, Trabzonlu sporcu Taha Ramazan Uysal birinci oldu. Afyonkarahisarlı Mustafa İsmet Oruç ikinci, Asil Beki üçüncü, Kütahyalı Kazım Bahadır Kaçar dördüncü ve Afyonkarahisarlı Hasan Hüseyin Tat beşinci oldu.

Turnuvaya, Afyonkarahisar, Eskişehir, İzmir ve Kütahya'dan toplam 50 sporcu katıldı. Turnuva, büyük çekişmeye sahne oldu.

Dereceye giren sporculara, ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi. Sporcular, turnuva sonunda düzenlenen törende ödüllerini aldılar. - AFYONKARAHİSAR