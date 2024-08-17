Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Basketbol Turnuvası

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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları kapsamında düzenlenen ve genç sporcuların yeteneklerini sergilediği basketbol turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Etkinlik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Afyonkarahisar genelinden 300'den fazla sporcunun katıldığı bu turnuva, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

12 ay boyunca tamamen ücretsiz olarak devam eden GSB Spor Okulları programı, spor kültürünü yaymak ve spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen basketbol turnuvası, genç yeteneklerin kendilerini geliştirme fırsatı bulduğu ve sporla iç içe bir deneyim yaşadığı bir platform haline geldi. Turnuvada sergilenen performanslar, Afyonkarahisar'ın gelecekteki sporcularına dair umut verici sinyaller verdi.

Katılımcılar, sahada sergiledikleri hırs, disiplin ve takım çalışması ile izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle 12-16 yaş grubundaki sporcuların sergilediği performanslar, yeteneklerin doğru yönlendirilmesi halinde Afyonkarahisar'ın basketbol alanında güçlü bir altyapıya sahip olabileceğini gösterdi. - AFYONKARAHİSAR