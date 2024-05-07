Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çay Kaymakamı ile görüştü - Son Dakika
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çay Kaymakamı ile görüştü

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çay Kaymakamı ile görüştü

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ı ziyaret ederek, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra birlikte Çay'da devam eden yetenek taramasını ziyaret eden Kasapoğlu ve Yeşilbaş, öğrencilerle bir araya gelerek sporun önemini anlattı ve başarılar diledi. Kasapoğlu, gençlerin sporu sevmelerini ve spor yapmalarını teşvik etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, Yeşilbaş ise yetenek taramasının ilçedeki spora büyük katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

07.05.2024 15:33
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, Çay Kaymakamı Emre Yeşilbaş'ı ziyaret etti ve yetenek taramasında yapılan çalışmaları inceledi.

Ziyarette, Kasapoğlu ve Yeşilbaş, gençlik ve spor alanındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretten sonra Kasapoğlu ve Yeşilbaş, birlikte Çay'da son hızıyla devam eden yetenek taramasını ziyaret etti. Taramanın yapıldığı spor salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kasapoğlu ve Yeşilbaş, onlara sporun önemini anlattı ve başarılar diledi.

Kasapoğlu, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onların sporu sevmelerini ve spor yapmalarını teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yetenek taramasıyla da geleceğin sporcularını keşfetmeyi ve onları desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Yeşilbaş ise, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizde önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yetenek taraması da bu çalışmalardan biri. Bu taramanın ilçemizdeki spora büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü, Çay Kaymakamı ile görüştü - Son Dakika

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