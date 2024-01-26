 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Prof. Dr Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Taekwondo ve Eskrim branşlarında eğitim gören sporcuları ziyaret etti. Kasapoğlu, genç sporcuların eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen bu ziyaretin önemine vurgu yaparak, 'Sporcularımızın motivasyonunu artırmak ve onlara moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gençlerimiz yarı yıl tatilini burada spor etkinlikleriyle verimli geçiriyor. Gençlerimize sporu sevdirmek, onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek ve disiplinli bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu nedenle, branşları ne olursa olsun, tüm genç sporcularımıza destek olmaktan gurur duyuyoruz' dedi. Ziyaretin sonunda, Kasapoğlu ve Erşen, genç sporculara çalışmalarında başarılar diledi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti
26.01.2024 - 12:10,
Abone Ol

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Prof. Dr Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Taekwondo ve Eskrim branşlarında eğitim gören sporcuları ziyaret etti.

Kasapoğlu, genç sporcuların eğitimlerine destek olmak amacıyla düzenlenen bu ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Sporcularımızın motivasyonunu artırmak ve onlara moral vermek için bu ziyareti gerçekleştirdik. Gençlerimiz yarı yıl tatilini burada spor etkinlikleriyle verimli geçiriyor. Gençlerimize sporu sevdirmek, onları yeteneklerini keşfetmeye teşvik etmek ve disiplinli bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmak en büyük hedeflerimizden biri. Bu nedenle, branşları ne olursa olsun, tüm genç sporcularımıza destek olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Ziyaretin sonunda, Kasapoğlu ve Erşen, genç sporculara çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti - Son Dakika


12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Son Dakika
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:54:36. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Sporcuları Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement