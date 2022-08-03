Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda

03.08.2022 01:15
Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo il seçmesinde dereceye giren sporcular Sinop'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen Ümitler Türkiye Taekwondo il seçmesinde dereceye giren sporcular Sinop'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Düzenlenen taekwondo müsabakalarında; ümit bayanlar kategorisinde 46 kg'da Melike Ersoy, 49 kg'da Emine Ceren Durmuş, 53 kg'da Sıla Gürel, 57 kg'da Narin Nisa Kaya, 73 kg'da Sultan Cengiz birinci oldu. Yıldız erkekler kategorisinde; 54 kg'da Murat Yonga, 58 kg'da Muhammet Tuna, 63 kg'da Mete Saraç, 68 kg'da Mücahit Mehmet Arı, 80 kg'da Harun Hasbi Mescioğlu,87 kg'da ise Muhammet Kılınç birinci oldu.

Taekwondo il seçmelerine ilişkin olarak konuşan Afyonkarahisar Taekwondo İl Temsilcisi İsmail Bulduk, "Ümitler il birinciliği yapıyoruz. Altı kulüpten 10 kadın 10 erkek sporcu katıldı. Müsabakalarda birinci ve ikinci olanlar Sinop'ta yapılacak olan Ümitler Türkiye Şampiyonası'na katılacaklardır. Tüm sporcularımıza başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Müsabakalar sonucunda birinci ve ikinci olan sporcular; Sinop'ta düzenlenecek olan Ümit Milliler Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinliklerinde Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlar sergilenecek Büyük Taarruz'un 100. yılı etkinliklerinde Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan silahlar sergilenecek
Kaynak: İHA

Karahisar, Türkiye, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement