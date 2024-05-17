Afyonkarahisar Sandıklı'da Gençlik Haftası Kutlamaları - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı'da Gençlik Haftası Kutlamaları

Afyonkarahisar Sandıklı\'da Gençlik Haftası Kutlamaları

Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları büyük ilgi gördü. Yürüyüş, sporcular, okullar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Programda çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlendi.

17.05.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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Afyonkarahisar Sandıklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü.

Merkez Spor Salonu'ndan başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren yürüyüşe sporcular, okullar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün ardından Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından sportif ve sosyal kültürel faaliyetler gerçekleştirildi. Programda çeşitli gösteriler ve yarışmalar düzenlenerek katılımcılara keyifli anlar yaşatıldı.

Programın sonunda Sandıklı Belediyesi tarafından ikramlar yapılarak program sona erdi.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, Gençlik Haftası'nın coşkuyla kutlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, düzenlenen faaliyetlerin gençler için çok güzel bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar Sandıklı'da Gençlik Haftası Kutlamaları - Son Dakika

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