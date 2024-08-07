Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü Güreşçileri U17 Dünya Şampiyonası\'na Seçildi

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Afyonkarahisar Taşoluk Belediye Spor Kulübü güreşçileri Fatma Yılmaz, Hava Konca ve Yağmur Karabacak, Ürdün'de düzenlenecek olan U17 Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere milli takıma seçildi.

24 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada, genç sporcular Türkiye'yi ve Afyonkarahisar'ı temsil etmek için ter dökecek. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu sporculara her zaman destek olacaklarını ifade ederek şöyle kokuştu:

"Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nün üç başarılı sporcusunun Milli Takıma seçilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Fatma Yılmaz, Hava Konca ve Yağmur Karabacak, Afyonkarahisar'ı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Kendilerine başarılar diliyor, Ürdün'de yapılacak olan U17 Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmelerini temenni ediyorum." dedi. - AFYONKARAHİSAR