Afyonspor 12. Haftayı Puan Almadan Kapattı

Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 12. haftayı da puansız kapattı.

Mor beyazlı ekip Batman Petrol Spor deplasmanından da eli boş döndü. Jetler ilk ve ikinci yarı yedikleri gollerle sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Afyonspor lig başlangıcından bu yanan aldığı beraberlikle sadece 1 puan alabildi. Mor beyazlılar 1 puan ve eksi 32 averaj ile ligin son sırasında bulunuyor. - AFYONKARAHİSAR