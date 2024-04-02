Afyonspor, Altınordu\'yu evinde ağırlayacak

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın kendi evinde Altınordu'yu ağırlayacak.
Mor beyazlı ekip karşılaşmaya Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlara ile hazırlanmaya devam ediyor. Yarın saat 15.00'de Zafer Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. - AFYONKARAHİSAR
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TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalan Halil Umut Meler'e bu hafta saha içinde görev vermedi. Meler, İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası, 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. 16 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi ise daha sonra yapılacak.
GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Uşakspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, savunma yönünü hallettiklerini ve şimdi hücum yönünü geliştirdiklerini söyledi. Gül, Uşakspor maçına odaklandıklarını ve rakiplerini küçümsemediklerini belirtti. Ayrıca, takımın hedefinin tüm maçları kazanmak olduğunu ve liderlik için mücadele ettiklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, bu yıl 6. kez gerçekleşecek. 4 Nisan'da Anamur'dan start alacak olan tur, 7 Nisan'a kadar devam edecek ve toplam 518,4 kilometre pedal çevrilecek. 30 farklı ülkeden 171 sporcu katılacak olan organizasyonda toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 26. haftasında Efeler 09 SFK ile zorlu bir maça çıkacak. Cezalı oyuncuların kadroda yer almadığı Elazığspor'da, Efeler 09 SFK'nın maçtaki performansı merakla bekleniyor. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak ve hakem Hakan Aktaş yönetecek.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı ve taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Lubomir Satka ise ameliyat olduğu için antrenmana katılamadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti. Bayatlı'nın vefatıyla ilgili TSYD ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamalarda, Bayatlı'nın spor alanında başarılı bir şekilde hizmet verdiği vurgulandı. Bayatlı, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak anılacak.
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