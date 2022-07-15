TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.
Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde antrenmanlarına devam eden jetlerde, yeni transferler ile alt yapıdan yetişen ve A takımına geçen oyuncularda idmana katıldı. Isınma harekeleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların samimi diyalogları dikkat çekerken, morallerin hayli yerinde olduğu da gözlendi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Spor › Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı - Son Dakika