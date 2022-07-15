Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı - Son Dakika
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Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı

15.07.2022 12:28
Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor.

Teknik Direktörü Koray Palaz yönetiminde antrenmanlarına devam eden jetlerde, yeni transferler ile alt yapıdan yetişen ve A takımına geçen oyuncularda idmana katıldı. Isınma harekeleri ile başlayan antrenman ardından yapılan düz koşu ile devam etti. Antrenmanda futbolcuların samimi diyalogları dikkat çekerken, morallerin hayli yerinde olduğu da gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonspor'da alt yapıdan yetişen oyuncular A takımıyla antrenmana çıktı - Son Dakika
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