Afyonspor Teknik Direktörü Genç Oyunculara Şans Veriyor - Son Dakika
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Afyonspor Teknik Direktörü Genç Oyunculara Şans Veriyor

Afyonspor Teknik Direktörü Genç Oyunculara Şans Veriyor

Afyonspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, Adıyaman FK deplasmanına ideal ilk 11 yerine genç oyuncuları götürecek. Ligden düşmesi kesinleşen Adıyaman FK'ya konuk olacak olan Afyonspor, tecrübesiz ve genç oyunculardan oluşan bir kadroyla maça çıkacak. Şimşir, önümüzdeki sezon için genç ve tecrübeli oyunculardan karma bir takımla lige başlamak istediği için Adıyaman maçında genç oyuncuların performansını değerlendirmek istiyor.

03.05.2024 09:50
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Afyonspor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir Adıyaman FK deplasmanına ideal ilk 11 yerine genç oyuncuları götürecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Afyonspor ligden düşmesi kesinleşen Adıyaman FK'ya konuk olacak. As kadrodaki oyunculara izin veren tecrübeli teknik adam Şimşir, özellikle altyapıdan A takıma çıkarılan oyunculardan oluşan takımla son maça çıkacak. Tecrübesiz ve genç oyuncuların maç performanslarını değerlendirmek isteyen Şimşir, önümüzdeki sene forma giymesi muhtemel oyuncuları Adıyaman'da görmek istiyor. Önümüzdeki sezon genç ve tecrübeli oyunculardan karma takımla lige başlamak isteyen Şimşir, tecrübesiz oyuncularla Adıyaman maçına çıkmak gibi radikal karar aldı. Afyonspor için kazanmanın veya kaybetmenin önemli olmadığı bu son maç için teknik adam Şimşir gençlere çok büyük bir fırsat vermiş olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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