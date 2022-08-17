Afyonspor çalışmalarına kaldığı yerden devam etti

Afyonspor, Kayseri kampının ardından hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kayseri'de kampa giren ve geçtiğimiz hafta sonu kampı tamamlayan jetler iki gün izin yaptı. İznin ardından tekrar toplanan takım hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başlarken, ardından düz koşu ve çift kale maçla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR