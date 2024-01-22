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Afyonspor, Kırşehir FK ile berabere kalarak puanını 28'e yükseltti - Son Dakika
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Afyonspor, Kırşehir FK ile berabere kalarak puanını 28'e yükseltti

TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, deplasmanda oynadığı Kırşehir FK maçından 1 puan alarak puanını 28'e çıkardı. Afyonspor, lig sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu.

Afyonspor, Kırşehir FK ile berabere kalarak puanını 28\'e yükseltti
22.01.2024 - 15:10,
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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynadığı Kırşehir FK maçından 1 puan almayı başararak puanını 28'e yükseltti.

Mor beyazlı ekip ligin 21. haftasında deplasmanda konuk olduğu Kırşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Afyonspor bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 28'e yükseltirken lig sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu. Jetler bu hafta sonu 27 Ocak Cumartesi günü evinde Kırklarelispor Futbol A.Ş.'yi konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Afyonspor, Kırşehir FK ile berabere kalarak puanını 28'e yükseltti - Son Dakika
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