TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligde 12. sıraya geriledi.
Mor beyazlı ekip hafta sonu oynadığı Karacabey Belediyespor maçını kaybedince ligde 12. sıraya düştü. Jetler ligin 30. haftasını puansız kapatırken, 32. haftada ise kendi evinde Ankaraspor ile karşılaşacak. - AFYONKARAHİSAR
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Giresun'da düzenlenen 'Doğa Sporlarının Dünü Bugünü' panelinde, doğa sporlarının kentteki geçmişi anlatıldı. Panele doğaseverler ve doğa sporcuları katıldı. Panelde, Dr. Hakan Güvenç, Faik Karakılıç ve Mustafa Dağ'ın doğa sporlarındaki öncü rolleri vurgulandı. Panel sonunda, Giresun'da doğa ve dağcılık sporlarına katkı sağlayan kişilere plaket verildi.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde görev alan jandarma ekipleri, sporcu ve ziyaretçilerin güvenliği için çalıştı. Etkinlikte, sanatçılar Ferhat Göçer ve İrem Derici de konser verdi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda alp disiplininde yapılan dev slalom yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Erkeklerde altın madalyayı İtalya'dan Luca Lorenzi, kadınlarda ise altın madalyayı Avusturya'dan Melissa Koeck kazandı. Futsal erkeklerde ise finalde İran ile Japonya karşılaşacak. Curling müsabakalarında ise Türkiye takımları mağlup oldu.
Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen milli futbolcular, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle ön plana çıktı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü kaydederken, Orkun Kökçü Benfica'da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. Enes Ünal ise Bournemouth'ta ilk gol sevincini yaşadı. Kenan Karaman ve Can Uzun da Bundesliga 2'de 1 gol ve 1 asistle ön plana çıktı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor, Tavşanlı Linyit Spor deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Maçta sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedeniyle zorlanan 1969 Bilecik Spor, galibiyeti kaçırdı. Ev sahibi ekip 40 puana yükselirken, 1969 Bilecik Spor 19 puanda kaldı. Bir sonraki maçta ise 1969 Bilecik Spor, İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile karşılaşacak.
Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen programla Göktürk Spor Sahası hizmete açıldı. Başkan Deniz Köken'in yaptığı konuşmada, saha yapımının ardından spor salonlarına ağırlık vereceklerini belirtti.
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