Afyonspor ligdeki yerini koruyamadı - Son Dakika
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Afyonspor ligdeki yerini koruyamadı

21.03.2022 14:46
Afyonspor ligdeki yerini koruyamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynadığı Ergene Velimeşe Spor maçında sahadan yenik ayrılınca ligde 6. sıraya geriledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor hafta sonu deplasmanda oynadığı Ergene Velimeşe Spor maçında sahadan yenik ayrılınca ligde 6. sıraya geriledi.

Mor beyazlı ekip 30. haftayı kayıpla kapattı. Jetler 1-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikalarda ardı ardına yediği 2 golle Ergene Velimeşe Spor'a 2-1 mağlup olarak sahadan boynu bükük ayrıldı. Afyonspor kaybettiği 3 puanla ligde 5. sırada ki yerini koruyamayarak 6. sıraya geriledi. Afyonspor ligin 31. haftasında ise sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek. - AFYONKARAHİSAR

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Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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