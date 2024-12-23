Afyonspor Ligi Eksi 2 Puanla Kapattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligin ilk yarısını 1 beraberlik ve eksi 2 puan ile kapattı.
Mor beyazlı ekip bu sezon ligden istediğini bulamadı. Jetler oynadıkları 17 karşılaşmada sadece bir beraberlik alarak 1 puan alabildi. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan ligin ilk yarısında federasyon kulübe ayrıca mali taahhütleri yerine getirmediği için de 3 puan ceza verince ligin ilk yarısını -2 puan ile kapattı.
Mor beyazlı kulübün ligin ikinci yarısına ise 19 Ocak da kendi evinde oynayacağı Sarıyer maçı ile başlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR
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