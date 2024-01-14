Afyonspor, Serik Belediyespor\'a 2-1 mağlup oldu

TFF 2. Lig'in 20. hafta maçında Afyonspor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Batuhan Gültek, Mustafa Yüksel, Umut İncili
Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Erkasap, Anıl Gözütok, Burak Topçu (Emir Aktürk dk. 73), Muhammet Mustafa Özbay (Osman Yavuz dk. 88), Samet Semiz, Emre Dayan, Tanju Çolak, İrfan Köse, Muhammet Emin Sarıgül (Koray Zorlu dk. 73)
Serik Belediyespor: Burak Çapkıoğlu, Mümin Talip Pazarlı, Muhammet Akpınar (Burak Özdemir dk. 77), Sinan Kalaycı (Emre Toptan dk. 62), Emrah Tacir (Tolga Yakut dk. 90), Hasan Ali Adıgüzel (Aykut Uluç dk. 62), Erbay Eker, Oğuzhan Doğan (Doğukan Can dk. 90), Oğulcan Şahin, Ömer Faruk Yılmaz, Hakan Olkan
Goller: Tanju Çolak (dk. 47) (Afyonspor), Emrah Tacir (dk. 72), Boran Güngör (dk. 89 k.k.) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Özbay, Tanju Çolak, Emre Dayan, Burak Topçu, Batuhan Çakır (Afyonspor), Hasan Ali Adıgüzel, Ömer Faruk Yılmaz, Oğulcan Şahin, Aykut Uluç (Serik Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR
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