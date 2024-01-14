 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonspor, Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonspor, Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu

TFF 2. Lig'in 20. hafta maçında Afyonspor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Tanju Çolak'ın golüne karşılık Emrah Tacir ve Boran Güngör'ün golleriyle Serik Belediyespor galip geldi.

Afyonspor, Serik Belediyespor\'a 2-1 mağlup oldu
14.01.2024 - 16:31,
Abone Ol

TFF 2. Lig'in 20. hafta maçında Afyonspor, evinde karşılaştığı Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Batuhan Gültek, Mustafa Yüksel, Umut İncili

Afyonspor: Boran Güngör, Batuhan Çakır, Mustafa Erkasap, Anıl Gözütok, Burak Topçu (Emir Aktürk dk. 73), Muhammet Mustafa Özbay (Osman Yavuz dk. 88), Samet Semiz, Emre Dayan, Tanju Çolak, İrfan Köse, Muhammet Emin Sarıgül (Koray Zorlu dk. 73)

Serik Belediyespor: Burak Çapkıoğlu, Mümin Talip Pazarlı, Muhammet Akpınar (Burak Özdemir dk. 77), Sinan Kalaycı (Emre Toptan dk. 62), Emrah Tacir (Tolga Yakut dk. 90), Hasan Ali Adıgüzel (Aykut Uluç dk. 62), Erbay Eker, Oğuzhan Doğan (Doğukan Can dk. 90), Oğulcan Şahin, Ömer Faruk Yılmaz, Hakan Olkan

Goller: Tanju Çolak (dk. 47) (Afyonspor), Emrah Tacir (dk. 72), Boran Güngör (dk. 89 k.k.) (Serik Belediyespor)

Sarı kartlar: Muhammet Mustafa Özbay, Tanju Çolak, Emre Dayan, Burak Topçu, Batuhan Çakır (Afyonspor), Hasan Ali Adıgüzel, Ömer Faruk Yılmaz, Oğulcan Şahin, Aykut Uluç (Serik Belediyespor) - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Yüksel, Burak Topçu, Tanju Çolak, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Afyonspor, Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03
Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
17:03 Esenyurt'ta aynı gecede 3 kahvehaneye silahlı saldırı
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da kanlı biten baba-oğul tartışmasının altından borç meselesi çıktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 18:00:14. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonspor, Serik Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement