Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, mor beyazlı ekip karşılaşmayı kazanarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde devam ettiren mor beyazlı ekip, antrenmana ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Ligde üst üste aldığı galibiyetler ile başarılı bir grafik çizen Afyonspor, bir üst lig için mücadelesini sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR