Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

13.04.2022 11:54
Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, mor beyazlı ekip karşılaşmayı kazanarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürürken, mor beyazlı ekip karşılaşmayı kazanarak play-off iddiasını sürdürmek istiyor.

Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Bahattin Güneş gözetiminde devam ettiren mor beyazlı ekip, antrenmana ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Ligde üst üste aldığı galibiyetler ile başarılı bir grafik çizen Afyonspor, bir üst lig için mücadelesini sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

YORUMLAR
500
Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor Tarsus İdmanyurdu Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor Kuşadasıspor galibiyet peşinde Kuşadasıspor galibiyet peşinde

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Güneş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:54 60 milyonluk mal varlığını eşit bölüşüldü! Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, tek celsede boşandı
11:50 İYİ Parti çalışma yaptı, Meral Akşener açıkladı: İşte emeklilere verilmesi teklif edilen bayram ikramiyesi
11:47 Son Dakika! Ümitcan Uygun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yargılanıyordu
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 12:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonspor, Sivas Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement