TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Hazırlıklarına devam ettiren Afyonspor bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mor beyazlı ekip bu çerçevede Şanlıurfaspor 'da top koşturan 23 yaşındaki ön libero-stoper oyuncusu Şiyar Kepir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kepir'in önümüzdeki günlerde takımla antrenmana çıkması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Şiyar, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Afyonspor, Şiyar Kepir'i kadrosuna dahil etti - Son Dakika

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