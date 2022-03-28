Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika
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Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor

28.03.2022 15:51
Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, Turgutluspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Afyonspor, Turgutluspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı, ekip ligin 32. Haftasında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek. Jetler, 30 Mart Çarşamba günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik Direktör Bahaddin güneş gözetiminde yapılan idmanda, futbolcuların hafta sonu aldıkları Sakaryaspor maçı galibiyetinden dolayı morallerinin yerinde olduğu ve hayli hırslık oldukları dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor
Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor

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Turgutluspor ateşle oynuyor Turgutluspor ateşle oynuyor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, 30 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor, Turgutluspor deplasmanına hazırlanıyor - Son Dakika


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