Mor beyazlı ekibin başarılı file bekçisi Anıl Atağ kendisini 2 yıl daha Afyonspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreninin ardından kulüp yönetimi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Anıl Atağ'ın sözleşmesini uzatması ise özellikle taraftarlar tarafından taktirle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Anıl Atağ sözleşmesini 2 yıl daha uzattı - Son Dakika

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