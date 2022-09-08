Bursaspor'da forma savaşı veriliyor - Son Dakika
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Bursaspor'da forma savaşı veriliyor

08.09.2022 09:20
Bursaspor'da forma savaşı veriliyor

Afyonspor yenilgisi sonrası Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor'da futbolcuların sert mücadelesi teknik heyeti memnun etti.

Afyonspor yenilgisi sonrası Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor'da futbolcuların sert mücadelesi teknik heyeti memnun etti.

TFF 2. Lig'in 3.haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşamv saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sonuçlandırma ve dayanıklılık çalışmalarıyaptı. Bursasporlu futbolcuların sert ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Nazilli Belediyespor'da Öcal gitti Nazilli Belediyespor'da Öcal gitti Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları başladı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da forma savaşı veriliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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