Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı - Son Dakika
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Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı

26.02.2022 08:33
Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarının Afyonkarahisar etabını tamamladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarının Afyonkarahisar etabını tamamladı.

Afyonspor yarın oynayacağı Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde hazırlıkların Afyonkarahisar etabını tamamladı. Afyonspor'un bugün öğlen saatlerinde karayolu ile Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı

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Futbol Federasyonu, Karahisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı - Son Dakika


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