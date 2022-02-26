TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçının hazırlıklarının Afyonkarahisar etabını tamamladı.
Afyonspor yarın oynayacağı Etimesgut Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarının ilk etabını tamamladı. Teknik Direktör Bahaddin Güneş gözetiminde hazırlıkların Afyonkarahisar etabını tamamladı. Afyonspor'un bugün öğlen saatlerinde karayolu ile Ankara'ya hareket edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Afyonspor zorlu karşılaşmanın ilk etabını tamamladı - Son Dakika