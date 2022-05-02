Ağaoğlu'ndan 'Mutluluğa kurşun sıkmayan' taraftarlara teşekkür - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında şampiyonluğu ilan eden Trabzon spor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluğu silahla kutlamayan ve mutluluğa kurşun sıkmayan tüm taraftarlara teşekkür ederim" dedi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak 2021-22 sezonunun bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu yazılı mesaj yayınladı.