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Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

23.12.2021 22:58
Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Sergen Yalçın sonrası geçici olarak takımın başına geçen altyapı sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, Karaveli'ye sevgi gösterisinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere çağırılan Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Siyah-beyazlılar, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

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Son Dakika Spor Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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