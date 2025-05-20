Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday - Son Dakika
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Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday

Ağlayarak istifa eden Farioli\'nin koltuğuna iki aday

Ajax'ın teknik direktörlük görevinden gözyaşlarıyla ayrılan Francesco Farioli'nin yerine gelmesi muhtemel iki isim belirlendi. Bu isimler; Manchester United'dan ayrıldığı Ekim 2024'te bu yana boşta olan ve 2017-2022 yılları arasında Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag ve Hollanda Kupası'nı kazanan ve ligi de 7. sırada bitiren Go Ahead Eagles'ın teknik direktörü Paul Simonis.

20.05.2025 17:25
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Ajax'taki teknik direktörlük görevinden gözyaşlarıyla ayrılan Francesco Farioli'nin bu kararı Hollanda kulübünde şaşkınlık yaratırken, İtalyan hocanın yerine gelmesi muhtemel isimler de belli oldu.

9 PUANDAN ŞAMPİYONLUK VERDİ

Son 5 haftaya 9 puan farkla lider girmesine rağmen üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu PSV Eindhoven'a kaptıran Ajax'ta yaşanan hayal kırıklığı, teknik direktör Francesco Farioli'nin istifasıyla katlandı. Ligin son haftasında Twente'yi 2-0 yenmesine rağmen PSV'nin 1 puan gerisinde kalan kırmızı beyazlılarda, teknik direktör Farioli maçın ardından gözyaşlarına hakim olamamıştı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

De Telegraaf'ın haberine göre; Hollanda takımında teknik direktör adaylarının yer aldığı listenin başında iki isim yer alıyor. Ajax'ın hoca adayları arasında favori isim Erik ten Hag. Manchester United'a veda ettiği Ekim 2024'te bu yana boşta olan 55 yaşındaki teknik adam, 2017-2022 yılları arasında Amsterdam ekibini çalıştırmıştı.

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday
Erik ten Hag

Ajax'ın diğer adayı ise Hollanda'da bu sezon bir sürprize imza atarak Hollanda Kupası'nı kazanan ve ligi de 7. sırada bitiren Go Ahead Eagles'ın 40 yaşındaki teknik direktörü Paul Simonis.

Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday
Paul Simonis

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Son Dakika Spor Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Talat Yelbuz:
    GERI ZEKALI OLMAK AJAX IN GENLERINDE VAR BU KAÇINCI SON 3 HAFTA DA HATTA SON MACTA ŞAMPİYONLUK VERİŞİ 1 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    2006 sezonunda fenerbahçenin denizlide şampiyonluğu galatasaraya kaptırdığındaki gözyaşlarına benzemiş. O gün birçok futbolcu ağlıyordu. Özellikle Appiah'ın gözyaşlarını unutamam. Eric Gerets'i saygıyla analım. O çöp kadroyla, maddi kriz içerisinde Galatasarayı şampiyon yaptı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ağlayarak istifa eden Farioli'nin koltuğuna iki aday - Son Dakika
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