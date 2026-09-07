Ağrı'da 120 sporcunun mücadelesiyle büyükler tenis turnuvası başladı - Son Dakika
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Ağrı'da 120 sporcunun mücadelesiyle büyükler tenis turnuvası başladı

Ağrı\'da 120 sporcunun mücadelesiyle büyükler tenis turnuvası başladı
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Ağrı'da farklı illerden 120 sporcunun katılımıyla 'Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1' başladı. Toplam 240 bin lira para ödülünün dağıtılacağı turnuvada sporcular kıyasıya mücadele ederken, final maçları cuma günü yapılacak.

Ağrı'da farklı illerden gelen 120 sporcunun katıldığı "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1" başladı.

Valilik koordinesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1" müsabakalarının açılışı için Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi'nde program yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve farklı illerden gelen 120 sporcunun seremoni yürüyüşüyle başladı.

Müsabakaların ilk günündeki eleme maçlarında karşılaşan sporcular, kortlarda raket sallayarak kıyasıya mücadele etti.

Organizasyon, cuma günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, burada yaptığı konuşmada, Ağrı'nın önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir şehir haline gelmesi için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Farklı illerden sporcuları Ağrı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Çelebi, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın kıyasıya mücadele edeceği turnuvamızda toplam 240 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ancak inanıyoruz ki bu turnuvanın en büyük kazanımı yalnızca ödüller değil, sporcularımızın yeni dostluklar kurması, tecrübe kazanması ve Ağrı'nın spor kültürüne katkı sunması olacaktır. Ağrı'nın, Ağrı Dağı'nın heybeti ve sporun birleştirici gücüyle böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapması bizler için ayrıca gurur vericidir."

Çelebi, organizasyonun Ağrı'da düzenlenmesinden dolayı Vali Önder Bozkurt ve Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ağrı'da 120 sporcunun mücadelesiyle büyükler tenis turnuvası başladı - Son Dakika

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