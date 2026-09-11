Ağrı\'da 124 sporcunun katıldığı tenis turnuvası final maçlarıyla tamamlandı

Ağrı'da farklı illerden 124 sporcunun katıldığı "Ağrı Dağı Cup Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-1" turnuvası, final maçlarıyla sona erdi.

Valilik koordinasyonunda, Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet programında yer alan turnuvanın karşılaşmaları, Vali Lütfü Yiğenoğlu Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda oynandı.

Sporcular, organizasyonun final maçlarında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, dereceye giren sporculara kupa ve ödüllerini verdi.