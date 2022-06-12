Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü - Son Dakika
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Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü

12.06.2022 00:58
Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası, 24 ilden, 300 sporcunun katılımıyla, Doğubayazıt'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu Türkiye Şampiyonası, 24 ilden, 300 sporcunun katılımıyla, Doğubayazıt'ta gerçekleştirildi.

Kadınlar ve Erkek U-18, U-20 ve 20 yaş üstü sporcuların katıldığı toplam 6 yarışta, Doğubayazıt Belediyesi önünden start alan sporcular, İshak Paşa Sarayı önünde yarışları tamamladı. Sıcak havada zorlu dağ yollarında dereceye girmek için ter döken sporcular, U-18 ve U-20 kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede koştu. Yarışların ardından İshak Paşa Sarayı avlusunda düzenlenen ödül töreninde konuşan Doğubayazıt Kaymakam Vekili Adem Topaca, bu tarz organizasyonların bölgenin tanıtımı için önemli olduğunu ve bölge gençleri için örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Bu bölge, bu güzel organizasyonları hak ediyor"

Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz, federasyon olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi. Karadeniz, "Bu bölge, bu güzel organizasyonları hak ediyor. Bundan sonra bu bölgede daha güzel organizasyonları hep beraber gerçekleştirmek adına çalışacağız" dedi.

Ağrılı iş insanı Barış Çoktin'in sponsor olduğu şampiyonada, 3 farklı kategoride düzenlenen 6 yarışta, kategorilerinde birinci olan sporculara 7 bin, ikincilere 5 bin, üçüncülere 3 bin, dördüncülere 2 bin ve beşincilere de bin liralık hediye çekleri verilerek, toplamda 108 bin Türk Lirası ödül verildi.

Elkatmış: "Çok zor bir parkur oldu"

Büyük erkekler kategorisinde şampiyon olan Bitlisli sporcu Saffet Elkatmış ise, "Ben normalde Milli maraton sporcusuyum. İlk defa dağ koşusuna katıldım. Benim için çok zor bir parkur oldu. Ama güzel bir deneyim oldu. Güzel bir atmosferi vardı. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok güzel bir yer. Şampiyon olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Zorlu dağ yolunda sıcak havada büyük efor sarf eden sporculardan Ağrılı Ali Demir ve Batman'dan gelen Gülbahar Kaya, son metrelerde oldukça zorlandıklarını belirtiler.

Yarışmalarda dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı:

Büyük kadınlar: 1. Bahar Atalay, 2. Gizem Nur Keskin, 3. Selma Çakmak

Büyük erkekler: 1. Saffet Elkatmış, 2. Abdullah Çakır, 3. Hakan Buğanlı

20 Yaş altı kadınlar: 1. Merve Karakaya, 2. Yağmur Avinçli, 3. Dilan Çukurçam

20 yaş altı erkekler: 1. Mervan Haykır, 2. Ali Demir, 3. Metin Uysal

18 yaş altı kızlar: 1. Berfin Gümüş, 2. Berivan Topuz, 3. Zeynep Ertaş

18 yaş altı erkekler: 1. Utku Göler, 2. Emre Durun, 3. Barış Demirtaş

Programa, Doğubayazıt Kaymakam Vekili Adem Topaca'nın yanı sıra Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilisi Muzaffer Karadeniz, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

İshak Paşa Sarayı, Doğubeyazıt, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da 300 sporcu Türkiye Şampiyonluğu için ter döktü - Son Dakika

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