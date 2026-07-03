Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Başladı

03.07.2026 19:48
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Ağrı'da 120'den fazla sporcunun katılımıyla Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası start aldı.

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın magazin startı, Vali Önder Bozkurt tarafından verildi. 3 gün sürecek organizasyonda 120'den fazla sporcu, TRT Park, Miyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında mücadele edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın açılış programı, Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan, il protokolü, federasyon yetkilileri, sporcular ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan idari kayıt ve teknik kontrollerin ardından düzenlenen motosiklet akrobasi gösterisi vatandaşlara adrenalin dolu anlar yaşatırken, şampiyonanın magazin startı Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt tarafından verildi.

Açılış programında konuşan Vali Bozkurt, Türkiye'nin önemli spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün yarışlarımızın startını verdik. Yarın TRT Park mesire alanında ilk etap başlayacak. Pazar günü ise Miyadin Kanyonu, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı etaplarında yarışlar devam edecek. Sporcularımız İshak Paşa Sarayı'nın bulunduğu noktada finişe ulaşacak" dedi.

Şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden 120'den fazla sporcunun katıldığını ifade eden Bozkurt, organizasyon sayesinde Ağrı'nın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin de tanıtılacağını söyledi. Bozkurt, "Böylesine önemli bir spor organizasyonunun ilimizde düzenlenmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun ilimize, bölgemize, ülkemize ve tüm motor sporları camiasına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ve en iddialı parkurlarından birinde gerçekleştirilen şampiyona, 3 gün boyunca devam edecek. Sporcular, zorlu etaplarda dereceye girebilmek için mücadele ederken, organizasyonun Ağrı'nın spor turizmine ve tanıtımına önemli katkı sunması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Enduro ve ATV Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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