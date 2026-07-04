Ağrı\'da Enduro ve ATV Şampiyonası Başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2026 yılı resmi yarış takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı, Ağrı'da ısınma ve sıralama turlarıyla başladı. Ağrı TRT Park alanında gerçekleştirilen organizasyonda, toplam 121 sporcu zorlu parkurlarda gün boyu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı Valiliği himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyona, sporseverleri bu kez Doğu Anadolu'nun eşsiz doğasıyla buluşturuyor. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorlu, Elazığ, Eskışehır, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mersin. Muğla, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova gibi 22 ayrı şehirden gelen sporcular, Ağrı'nın eşsiz rotalarında kıyasıya mücadele edecek.

Zorlu parkurları ve etkileyici coğrafyasıyla dikkat çeken yarışlar kapsamında sporcular; Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Diyadin Kanyonu ve İshak Paşa Sarayı gibi bölgenin simge noktalarında performanslarını sürdürecek.

Şampiyona, sportif rekabetin ötesinde bölgenin tanıtımına katkı sunmayı ve spor turizmini canlandırmayı hedefliyor. 'Terörsüz Türkiye' vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen organizasyon, Doğu Anadolu Bölgesi'nin potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda görünür kılma amacı taşıyor.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda yarış programı şu şekilde:

4 Temmuz 2026 Cumartesi

Yer: Ağrı TRT Park

10.00 - 16.00 Ekstrem Seyirci Etabı

5 Temmuz 2026 Pazar

08.00 - 10.00 Diyadin Kanyonu Etabı

10.00 - 12.00 Tendürek Dağı Ara Etabı

12.00 - 14.00 İshak Paşa Sarayı Etabı

15.00 Ağrı Dağı 3200 Start

17.00 Ağrı Dağı 3200 Finish

19.00 Ödül Töreni - İshak Paşa Sarayı

19.30 Hatay Medeniyetler Korosu Konseri - İSTANBUL