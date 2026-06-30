Ağrı\'da Enduro ve ATV Şampiyonası Hazır

Ağrı'da Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Murat Kanyonu ve çeşitli bölgelerde yapılacak Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası için parkurlar hazırlandı.

Ağrı Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Motosiklet Federasyonunca 3-4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası öncesi yapılan hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Organizasyonda sporcuların en iyi koşullarda yarışabilmesi için parkur düzenlemeleri ve teknik altyapı çalışmaları tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu organizasyonlarla bölgenin turizm ve sporla anılmasını istediklerini söyledi.

"Bu topraklarda 'Terörsüz Türkiye' diyoruz"

Federasyon olarak 15 yıldır "spor turizmin geleceğidir" mottosuyla organizasyonlar gerçekleştirdiklerini belirten Akülke, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu'nun, bu bölgelerin sporla ve turizmle çıkan şampiyonlarla anılmasını istiyoruz. Şampiyon gençlerimizin ulusal marşımızı farklı ülkelerde dinletmesini istiyoruz. Bu gençlerin başarılarını istiyoruz. Onun için de özellikle Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu topraklarda 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Terörsüz Türkiye ile beraber spor turizmi için yapmamız gereken her şeyi yapmaya çalışacağız."

Mahmut Nedim Akülke, şampiyonanın 3 Temmuz Cuma günü il merkezinde başlayacağını anlattı.

İkinci gün kent merkezi ve Diyadin ilçesinde organizasyona devam edeceklerini ifade eden Akülke, şunları kaydetti:

"Diyadin Murat Kanyonu'ndaki organizasyonumuz da pazar sabahı start alacak. Belki de enduro branşının en uzun soluklu organizasyonu gerçekleştirilecek. Yaklaşık 120 kilometrelik bir parkur sporcularımızı bekliyor. Gerçekten zorlu bir parkur. Murat Kanyonu'ndan start alan sporcularımız Tendürek Dağı'nın 3500 rakımında olacaklar. Buradan da Van Çaldıran yolunu geçip İshak Paşa Sarayı'na geçecekler."

Organizasyonun finalini Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 metre rakımında yapacaklarını vurgulayan Akülke, "Hep beraber Türkiye'nin en zorlu organizasyonlarından bir tanesine imza atacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de Ağrı'da şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Vali Önder Bozkurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyona teşekkür eden Çelebi, "Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 120 sporcu iştirak edecek. Bu organizasyonun yanı sıra ayrıca bir moto tur organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu da tamamen ilimizin tarihi ve kültürel yapısını öne çıkaracak alanları gezi amaçlı bir organizasyondur." diye konuştu.