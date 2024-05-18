Ağrı'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sportif yarışmalar düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Ağrı'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sportif yarışmalar düzenlendi

Ağrı\'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sportif yarışmalar düzenlendi

Ağrı'da 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen sportif etkinlikler devam ediyor. Tekerlekli Kayaklı Koşu ve Atletizm yarışmalarına 100 sporcu katıldı. Müsabakalar kıyasıya mücadeleye sahne oldu ve dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

18.05.2024 11:20
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Ağrı'da 15-19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif etkinliklerle devam ediyor.

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Haftası nedeniyle Tekerlekli Kayaklı Koşu ve Atletizm yarışmaları gerçekleştirildi.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15-19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, düzenlenen Atletizm ve Tekerlekli Kayaklı Koşu müsabakalarına 100 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Güvenlik tedbirlerinin alındığı müsabakalar kıyasıya mücadele sahne oldu. Şeker Fabrikası önünde başlayan yarışmalar Abide Meydanında sona erdi.

Yapılan müsabakalar vatandaşlara keyifli anlar yaşatırken, yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ve antrenörler tarafından takdim edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında sportif yarışmalar düzenlendi - Son Dakika

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