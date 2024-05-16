Ağrı'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi

Ağrı\'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı\'nda çelenk sunma töreni düzenlendi

Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde Abide Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Merkezi Liderleri, kurum personeli, antrenör ve sporcular katıldı. Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 105. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek.

16.05.2024 10:05
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Ağrı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası çerçevesinde Abide Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Ülke genelinde her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Abide Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru tarafından çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla tamamlandı.

Törene, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ebru Duru, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü, Gençlik Merkezi Liderleri, kurum personeli, antrenör ve sporcular katıldı.

Gençlik Haftası kutlamaları, Milli Mücadelenin 105. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan çeşitli sportif etkinliklerle devam edecek. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da Gençlik Haftası kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika
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