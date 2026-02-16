Ağrı'dan Halterde Türkiye Başarıları - Son Dakika
Ağrı'dan Halterde Türkiye Başarıları

16.02.2026 13:55
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü, gençlerin halterdeki başarılarını kutladı, destek vurguladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Gençler (A-B) Halter Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Spor Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Genç B 50 kiloda Türkiye şampiyonu olan Adem Akın, Genç B 56 kiloda Türkiye ikinciliğini elde eden Bedirhan Aktaş ile Genç A 56 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Berat Kargı önemli bir başarı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, öğrencilerin azim ve disiplinli çalışmalarının bu sonuçlarda belirleyici olduğunu belirtti.

Sporun öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Kökrek, bunun karakter gelişimi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ulusal düzeyde elde edilen derecelerin Ağrı'nın sporda ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Kökrek, genç sporcuların hem akademik hem sportif alanda örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Başarıda emeği geçen öğrencileri, antrenörleri, okul yöneticilerini ve aileleri tebrik eden Kökrek, okul sporlarına verilen desteğin artarak süreceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İHA

14:17
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
14:03
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
İmamoğlu "Jeti var" iddialarına ilk kez yanıt verdi
13:32
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
