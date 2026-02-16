Ağrı\'dan Halterde Türkiye Başarıları

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Gençler (A-B) Halter Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Spor Lisesi öğrencilerini tebrik etti.

13-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Genç B 50 kiloda Türkiye şampiyonu olan Adem Akın, Genç B 56 kiloda Türkiye ikinciliğini elde eden Bedirhan Aktaş ile Genç A 56 kiloda Türkiye üçüncüsü olan Berat Kargı önemli bir başarı elde etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, öğrencilerin azim ve disiplinli çalışmalarının bu sonuçlarda belirleyici olduğunu belirtti.

Sporun öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Kökrek, bunun karakter gelişimi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ulusal düzeyde elde edilen derecelerin Ağrı'nın sporda ulaştığı seviyeyi gösterdiğini kaydeden Kökrek, genç sporcuların hem akademik hem sportif alanda örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Başarıda emeği geçen öğrencileri, antrenörleri, okul yöneticilerini ve aileleri tebrik eden Kökrek, okul sporlarına verilen desteğin artarak süreceğini belirtti. - AĞRI