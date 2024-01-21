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Ağrı İl Hakem Kurulu, TFF'nin klasman listelerine tepki olarak istifa etti - Son Dakika
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Ağrı İl Hakem Kurulu, TFF'nin klasman listelerine tepki olarak istifa etti

Ağrı İl Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun klasman listelerine tepki olarak istifa etti. Bu nedenle ildeki tüm amatör maçlara hakem atanamadı ve maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Ağrı İl Hakem Kurulu, TFF\'nin klasman listelerine tepki olarak istifa etti
21.01.2024 - 16:01,
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Ağrı İl Hakem Kurulu, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun klasman listelerine tepki olarak istifa etti. Bu nedenle ildeki tüm amatör maçlara hakem atanamadı ve maçlar ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan klasman listelerine Ağrı İl Hakem Kurulu'ndan tepki geldi. Ağrı İl Hakem Kurulu Başkanı Erdinç Güneş ve yönetim kurulu üyeleri Osman Sarı, Cumali Duru, Ahmet Yılmaz ve Mehmet Ali Alpaslan, MHK'nın kararlarını protesto ederek istifa ettiklerini duyurdu.

İstifa kararı sonrası Ağrı ilinde 20 ve 21 Ocak 2024 tarihinde oynanması gereken tüm amatör müsabakalara hakem ataması yapılamadı. Bu durum maçların ileri bir tarihe ertelenmesine neden oldu. Ağrı İl Hakem Kurulu'nun istifasının ardından TFF'nin nasıl bir çözüm yolu izleyeceği merak ediliyor. - AĞRI

Kaynak: İHA
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