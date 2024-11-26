Ağrı Kadın Futbol Takımı, Rakibini 4-0 Yendi - Son Dakika
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Ağrı Kadın Futbol Takımı, Rakibini 4-0 Yendi

Ağrı Kadın Futbol Takımı, Rakibini 4-0 Yendi

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Kahramanmaraş'ı 4-0 mağlup etti.

26.11.2024 00:03
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Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar 2. Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçta Kahramanmaraş Anadolu Spor Kulübü'nü 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Doğukent Sahası'nda oynanan karşılaşmada Ağrı temsilcisi, başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldı. Sinan Sünbül, Kadriye Akgül ve Ekin Demirkol'un yönettiği mücadelede Ağrı ekibi, disiplinli futboluyla göz doldurdu. İlk yarıda bulduğu gollerle rakibini zor durumda bırakan Ağrı, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ve farkı artırarak karşılaşmayı 4-0 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Direktörü Önder Tunay, oyuncularını tebrik ederek, "Hedefimiz üst lige çıkmak. Bu galibiyet bize moral oldu. Ligin kalanında da aynı disiplinle çalışarak Ağrı'yı daha üst seviyelerde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcı Ertuğrul Alp ise, "Bu galibiyetle birlikte ligde 2 maçta 6 puan aldık. Takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı çok mutluyuz. Ağrı'mızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ağrı Kadın Futbol Takımı, Rakibini 4-0 Yendi - Son Dakika

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