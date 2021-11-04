Ağrı Vefa Spor tanıtım videosuyla fark oluşturdu

Bölgesel Amatör Lig 2'inci Bölge ve 3'üncü Grupta mücadele eden Ağrı Vefa Spor, transfer tanıtım videosu hazırladı.

Ağrı Vefa Spor'un ligin ilk haftasında hanesine yazdırdığı 3 puanın ardından oyuncularla hazırladığı transfer tanıtım videosu ile ortaya renkli görüntüler çıktı. Futbol Şube Sorumlusu Osman Polat'ın videoya ilişkin yaptığı açıklamada," İlerleyen haftalarda kentimizin 7'den 70'e her bireyinin sevgilisi haline gelecek ve kadim kentimizin marka mücadelesini verecek olan çocuklarımızın isimlerini gönüllerimize nakşedebilmek adına, huzurlarınıza çıkardık. Şimdi Vefa Spor Zamanı sloganı ile halkımızın kendileri için emek verecek ve ter dökecek olan çocuklarımızı evinizin bir bireyi olarak bağrınıza basacağımız inancıyla 3'üncü hafta evimizde oynanacak olan maçımıza tüm halkımızı davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. - AĞRI