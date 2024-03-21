Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 2 Nisan Salı günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 4 gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salon çalışması yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz ile yurt dışında bulunan futbolcular Hakan Barış, Ahmet Sağat Erkan Kaş, Toure, Verheydt, Geraldo ve Ologo katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Macaristan Milli Takımı, Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki tesislerinde teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki antrenmanı tamamladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapılırken, basına kapalı bölümünde Türkiye karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi. Macaristan ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kazanarak şehrin umutlarını canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti. Şengül ayrıca, takımın 39-40 puan toplamayı hedeflediğini vurguladı.
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