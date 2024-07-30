Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç ve Seven ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Öte yandan kırmızı-siyahlı takım, Bolu'daki kampın sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, günü çift idmanla tamamlayan futbolcular, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.