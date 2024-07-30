Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Berkecan Aytaç ve Kadir Seven'i renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aytaç ve Seven ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Öte yandan kırmızı-siyahlı takım, Bolu'daki kampın sona ermesinin ardından yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.
Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde, günü çift idmanla tamamlayan futbolcular, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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