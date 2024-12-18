Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.
Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Loick Landre, maçta forma giyemeyecek.
Son Dakika › Spor › Ahlatcı Çorum FK Erzincan'da Kupa Maçına Çıkıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?