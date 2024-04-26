Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, maç için yarın sabah saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Erzurum'a geçecek takım, burada konaklayacağı otelde kampa girerek maç saatini bekleyecek.