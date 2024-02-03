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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçı için hazır - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçı için hazır

Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği maçı için hazır

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanlar sonucunda takım, Ankara'ya hareket etti. Çorum ekibi, son haftalardaki iyi sonuçlarına bir yenisini eklemek için Gençlerbirliği'ni yenmeyi hedefliyor. Sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük, maç kadrosuna alınmadı. Karşılaşma, Eryaman Stadı'nda hakem Yiğit Arslan yönetiminde saat 16.00'da başlayacak.

03.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, koşuyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Çorum'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Ligde yaptığı 20 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 34 puanla 6. sırada bulunan Çorum ekibi, Gençlerbirliği'ni yenerek son haftalarda aldığı iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

Çorum FK'de sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz ve Massis Gülük, Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı.

Eryaman Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Kaynak: AA

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